Kahramankazan'da anlamlı doğum günü

Ankara Kahramankazan Belediyesi depremzedeleri bağrına bastı. Ankara'ya gelen depremzedelere evlerini açan ilk ilçe olan Kahramankazan, depremzedelerle adeta aile oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, minik oğlunun doğum gününü, afet sonrası Kahramankazan'a gelen miniklerin doğum günleriyle birlikte kutlayarak ailelere sürpriz yaptı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, depremzedeler için her gün farklı çalışmalar ve etkinlikler düzenlerken aynı zamanda anlamlı bir ziyaret yaparak 4 yaşına giren oğlu Ömer Faruk'un doğum gününü #EvimEvindir çağrısı kapsamında deprem bölgelerinden Kahramankazan'a gelen miniklerin doğum günleriyle birlikte kutladı.

Başkan Oğuz, eşi Nergiz Oğuz ile birlikte Kahramanmaraş'tan Kahramankazan'a gelen Hira ile Öykü'nün ve Hatay'dan gelen Mehmet Vural'ın doğum günlerini evlerinde ziyaret ederek kutladı. Başkan Oğuz ve Nergiz Oğuz önce yaş pastalarını kesen miniklere daha sonra hediyelerini verdi.

Asrın felaketinde acı deprem sonrası evleri yıkılan ve sokaklarda kalan aileler için Kahramankazan Belediyesi depremin hemen ardından #EvimEvindir çağrısı yaptı. Kahramankazan Belediyesi ile Kahramankazan halkının iş birliği ile büyük bir projeye imza atıldı. Yaklaşık 4 bin depremzede Kahramankazan'a yerleştirildi. Kahramankazan'ın öncülük ettiği proje tüm Türkiye'de ses getirerek örnek bir proje haline geldi. Kahramankazan'ın ardından diğer il ve ilçelerde de aynı çağrı yapılmaya başlandı.

Aileler depremzedelere boş dairelerini, hobi bahçelerini vermekle kalmayarak kendi evlerinden bir odalarını da onlar için açtı. Bu acı hepimizin acısı, yaraları birlikte saracağız diyerek yola çıkan Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan halkı büyük bir kenetlenme ruhu gösterdiler. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları Kahramankazan Belediyesi Sosyal Destek Merkezi'nden karşılanırken aynı zamanda psikososyal destekler de ihmal edilmedi. Alanında profesyonel psikologlar yaşanan kötü anların izlerini hafifletmek için ve travma yaşayan vatandaşların yaralarını en sağlıklı yollarla atlatabilmeleri için özveri ve gayretle hane hane gezdiler. Deprem bölgelerinden Kahramankazan'a yerleşen depremzedeler için çeşitli etkinlikler düzenlenerek yaralar sarılmaya çalışıldı.

Oğlu Ömer Faruk'un doğum gününü deprem bölgelerinden gelen miniklere birlikte kutlayan Başkan Oğuz, şunları ifade etti:

"Bugün, gözümün nurlarından evladım Ömer Faruk'un doğum günü. İstedik ki; bizim için bu anlamlı günü, yakın zamanda yaşadıkları büyük sarsıntının etkileriyle Kahramankazan'ımıza gelmiş evlatlarımızın doğum günleriyle birlikte kutlayalım. Bizlerin ve milletimizin umudu olan evlatlarımızın yüzlerine bir tebessüm konduralım. Kahramankazan olarak büyük bir fedakarlık örneği gösterdik. Herkes elinden geldiğince destekte bulundu. İstiyoruz ki bu kenetlenme ruhu herkese örnek olsun." - ANKARA