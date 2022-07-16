Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar demokrasi nöbetini darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde de sürdürdü.

Kahramankazan Belediyesi'nce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen ilçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler son gün programıyla tamamlandı. 4 gün boyunca süren etkinliklerin son gününde düzenlenen programa Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, ilçe protokolü, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Şehitler için yürüdüler

Etkinlik, Köprübaşı Cami önünden şehitler anısına yapılan yürüyüş ile başladı. İlçe protokolü ve vatandaşlardan oluşan korteje mehter takımı da çaldığı marşlarla eşlik etti. Kortej vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlik alanına girdi. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, mehteran takımının bir konser verdi. İzleyicilerin arasındaki oturma alanına şehitlerin fotoğraflarının yerleştirildiği programda, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 9 şehidin isimlerini okuyarak temsili yoklama aldı. Alanı dolduran vatandaşlar, şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından hep bir ağızdan "burada" diye bağırdı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşanırken, şehit ailelerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Sanatçı Turgay Başyayla'nın kahramanlık türküleri seslendirdiği programda, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan videolar gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı da dev ekranlardan yayınlandı.

"Selam olsun o gece ölümü öldürenlere"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmaya şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle anarak başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve demokrasi yolculuğunun pek çok badirelerden geçerek bugünlere geldiğini söyleyen Oğuz, "Bunun son örneğini de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadık. Fakat bugün belki hala o gece yaşananlara senaryo, kontrollü darbe deme gafletinde bulunanlar olabilir. O gece yaşananlar ne bir senaryo ne bir kontrollü darbeydi. O gece yaşananlar, yıllardır bu aziz vatan toprakları üzerinde gizliden gizliye sinsice plan yaparak, millet iradesinin üzerinde vesayet kurmak isteyenlerin, Büyük Türkiye idealini yerle bir etmek isteyenlerin, bu vatanın suyundan içen havasını soluyan ama iradesini 1 dolara satan FETÖ'cü hainlerin ve iş birlikçilerinin canımıza, bayrağımıza, devletimize, demokrasimize kastettiği darbe kalkışmasından da öte alçak bir işgal girişimiydi" dedi. 15 Temmuz gecesinin kırılma anının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, insanları demokrasiye sahip çıkmaya, meydanlara inmeye davet etmesi olduğunu ifade eden Oğuz, şöyle konuştu:

"Evet meydanlara inen milyonlarca kahramanın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde ve Allah'ın inayetiyle o gece Türkiye geçilmedi zafer aziz milletimizin oldu. Kahramankazanımız işte o gece verilen şanlı mücadelenin sembolleşen ilçesidir. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara inmiş, vatanına ve milli iradesine canı pahasına sahip çıkmıştır. O gecenin ilerleyen saatlerinde Akıncı Üssü'nün darbecilerin komuta merkezi olduğunu ve buradan kalkan uçakların, başkentimizin değişik noktalarını bombaladığını öğrenen istiklal sevdalısı kardeşlerimiz, Akıncı Üssü'ne yönelmiş uçakların kalkışını engellemek için hainlerin doğrulttukları silahların üzerine yürümüş ve bu sivil direnişte 9 şehit verirken, 92 kardeşimiz de gazi olmuştur. Selam olsun o gece millet iradesinin yanında dimdik duranlara. Selam olsun ölümü de öldürerek, darbeye darbe yapan kahramanlara. Yazıklar olsun, şerefli ordumuzun saflarına gizlenerek millete pusu kuran alçaklara. Yazıklar olsun bizi biz yapan manevi değerlerimizin ardına gizlenerek şerefini 1 dolara satanlara ve işbirlikçilerine."

Selalarla son buldu

Program, hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayarak manevi bir güç veren selaların, aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi saat 00.13 itibarıyla yeniden okunmasıyla son buldu.

Kahramankazan'da ne olmuştu?

Kahramankazan halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken destansı bir direnişe imza atmıştı. Darbeci hainler tarafından üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu, Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi vermişti. Öncesinde Kazan olan ilçenin adı daha sonra TBMM'de oy birliğiyle alınan karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kahramankazan olarak değiştirilmişti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel