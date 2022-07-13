Kahramankazan Belediye Başkanı şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla, şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı Üssü) önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Oğuz, hal hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit aileleriyle birlikte şehitler için Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Oğuz, şehit ailelerini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenleyecekleri etkinliklere davet etti. Oğuz ayrıca, ailelerin bayramlarını da kutladı.

Şehit aileleri teröristlere lanet okudu

Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri, gururlu olduklarını ifade etti. Teröristlere ve terör örgütlerine lanet okuyan şehit aileleri, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada iki yakaları bir araya gelmesin" ifadelerini kullandı.

"Aileleri bizim de ailemizdir"

Başkan Oğuz da şehit ailelerinin tüm Türk milletinin ailesi olduğunu belirterek, "Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemiz, babaları bizim de babamız, evlatları bizim de evladımızdır. Onlar için ne yapsak azdır" diye konuştu.

Darbeci hainler tarafından üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu, Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi vermişti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel