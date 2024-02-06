Ankara Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Gaziler Derneği Miraç Kandili için Mevlit Programı Düzenledi

Ankara Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Gaziler Derneği Miraç Kandili dolayısıyla ilçede mevlit programı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu çerçevede Ankara Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Gaziler Derneği, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Miraç Kandili münasebetiyle ilçede mevlit programı düzenledi. Programa depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları da katıldı. Gecede yakınlarını kaybeden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. - ANKARA