Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret - Haberler

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret

ANKARA - Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, gerçekleştirdikleri Güneydoğu ziyaretinde şehit aileleri, gaziler ve Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi.

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, gerçekleştirdikleri Güneydoğu ziyaretinde şehit aileleri, gaziler ve Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi. Dernek yetkilileri, HDP'nin Diyabakır'da bulunan il başkanlığı önünde de açıklamalarda bulundu. Ziyaretin ardından Mardin ve Şanlıurfa'ya geçen dernek üyeleri ve aileler buradaki tarihi mekanları ziyaret etti. Etkinlikle ilgili dernek adına yapılan açıklamada ise, "Türkiye'nin, Türk-Kürt sorunu diye bir şeyinin olamadığı, yıllardır kardeş gibi yaşadıklarını, emperyalist güçlerin bizi birbirimize düşürmek için oynadığı bir oyun olduğu bilince hareket etmeliyiz" ifadelerine yer verildi.