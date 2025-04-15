Kahraman Mehmetçik'in kaleme aldığı mektuplar ilkokul öğrencilerine iletildi

Okuma yazmayı yeni öğrenen 1. sınıf öğrencilerinin "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında yazdığı mektuplara Mehmetçikten yanıt geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ilkokul öğrencilerinin vatan ve millet sevgisini pekiştirmek amacı ile başlattığı "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında Mehmetçiğin aldıkları mektuplara cevabı çocuklara iletildi.

Ankara'daki Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu 1. sınıf öğrencileri hayatlarında ilk kez kaleme aldıkları mektuba Mehmetçik tarafından verilen cevaplar iletildi. Okulda düzenlenen programda Mehmetçik tarafından yazılan cevap mektupları Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı eşliğinde, 4. Kolordu Komutanlığı'nda bağlı askeri personel ve temsili olarak kara, hava, deniz personeli tarafından öğrencilere teslim edildi. Mehmetçik'in kaleme aldığı mektupların yanı sıra hediyeler dağıtan askeri personel, öğrencilerin yanına oturarak onlar ile sohbet etti.

"Onların sayesinde bu topraklarda yaşıyoruz"

Mehmetçik tarafında kaleme alınan mektubu okuyan Beyza Ece Tongal, çok gururlandığını belirterek "Askerlerimiz olmasaydı, bizim topraklarımız olmazdı. Onlar iyi ki varlar. Onları çok seviyorum. Onların sayesinde bu topraklarda yaşıyoruz. Onları çok seviyorum, buradan saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayatlarında iz bırakacak bir programın parçası olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz"

Mehmetçik'in yazdığı mektupları öğrencilere iletmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gezeravcı, "Bugün Milli Savunma Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız'ın 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' programı kapsamında Ankara Altındağ'da bulunan Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu 1/A sınıfında kardeşlerimizin 11 Mart'ta Şırnak 23. Tümen Komutanlığımızdaki Mehmetçik kardeşlerimize yazmış olduğu cevabı arz etmek üzere okulumuzda buluşmuş bulunuyoruz. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanları ile yetişip bugünlere gelmiş bu ülkenin bir evladı olarak geleceğimizin birer teminatı olan kardeşlerimiz ile böyle bir program kapsamında bir araya gelmek, onların eğitim öğretim hayatlarına başladıkları ilk yılı taçlandıracak şekilde hayatlarında iz bırakacak bir programın parçası olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, okul bahçesinde mektuplarını alan öğrencilere Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından konser verildi. - ANKARA