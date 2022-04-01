Kahraman Çelebi Cami ile Hatice Çelebi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi Açıldı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Şirintepe Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Kahraman Çelebi Cami ile Hatice Çelebi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılış törenini yaparak ibadete açtıklarını söyledi.

Açılış programına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve davetliler katıldı. Camiyi kısa sürede tamamlayarak hizmete açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Hayırsever Kahraman Çelebi, "Camimizin yapılmasında emeği geçen başta Mustafa Palancıoğlu başkanımıza ve herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. Ramazan ayının açılışlarla çok bereketli geçeceğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün özel bir gün. Hem Cuma hem ilk teravih, hem de ilk sahur olacak. Milli birlik ve maneviyatımızın sembolü iki yeni eseri daha şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince hizmet etmek için yoğun mesai içiresinde çalışıyoruz. İl olsa 43. İl olacak büyük bir ilçeye hizmet veriyoruz. 13 tane okul, 8 sağlık merkezi, 9 cami, 4 kuran kursu, 5 sosyal tesis olmak üzere birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyacı oldu. Yakında 2 camimizi daha ibadete açacağız. Ramazan ayı bereketli geçecek. Kayseri şehircilik konusunda birlik içerisinde güzel işlere imza atıyor. Bir hizmet yarışı var. Kahraman Çelebi Cami ile Hatice Çelebi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi burada büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Dua ederek konuşmasına başlayan Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, "Bugün çok özel bir gün. Kayseri'de nereye gitsem hep bir hayırsever ile yapılan bir cami bir Kur'an kursu. Bu camimizi ve Kuran Kursumuzu yaptıran hayırseverlerimize şükranlarımı iletiyorum. Rabbim, birlik ve beraberlik içinde Ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin." diye ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, "Bu iki eseri Kayserimize kazandıran belediyemize ve hayırseverimize teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin. Kayseri hizmette yarışan marka bir şehir oldu. Hizmet eden herkesin eline sağlık. Hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün açılışını yaptığımız caminin ve Kur'an Kursunun hayırlı olmasını dilerim. Nice uzun zaman sizlere hizmet edecek inşallah. Böyle güzel bir günde böylesine güzel bir açılışı yapıyoruz. Kayseri'de yapılan hayırsever işlerinin sayısı oldukça fazla. Tesisin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ