Kağızman kaymakamı üs bölgesinde

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, üs bölgesinde bir takım incelemelerde bulundu.

Kars'ın Kağızman İlçesi Kaymakamı Okan Daştan, Şehittepe Askeri Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Daştan üs bölgesinde görevli personelle bir araya geldi.

Daştan, devletin birlik ve bütünlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, zor koşullarda görev yapan kahraman askerlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Üs bölgesinde görevli askerlerle bir süre sohbet eden Daştan, daha sonra üs bölgesinde incelemelerde bulunarak, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Ovacık'tan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daştan incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - KARS