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Kağızman'da Kayısı Hasat Dönemi Başladı

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Bu yıl yağmurların bolluğuyla birlikte Kağızman'ın meşhur kayısısının verimi oldukça fazla. Aroması ve sofralık olmasıyla diğer kayısılardan ayrılan Kağızman kayısısı, yurtdışına kadar birçok yere gönderiliyor. Üreticiler, kayısı çiçeklerinin açmasıyla birlikte bütün Türkiye'ye yetecek kayısıları olduğunu belirtiyor.

Kağızman'ın meşhur kayısısında hasat dönemi başladı.

Bu yıl yağmurların bolluğu yüzleri güldürürken, kayısı verimi oldukça fazla. Yurtdışına kadar birçok yere gönderilen Kağızman kayısısının diğer kayısılara göre en büyük farkı, aroması ve sofralık olması.

Üreticiler "Kağızman'da kayısı çiçekleri açtığında böyle giderse bütün Türkiye'ye yetecek kayısımız var demiştik. Çok şükür öyle de oldu kayısımız bol ve fiyatı oldukça makul" diye konuştular. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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