Kağıtları yakarken otomobili yaktılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde atık yakarken çıkan yangın, otomobile sıçradı. Tamamen yanan otomobil, metal yığınına döndü.

Gündoğan Dirmil Mahallesi Kızılburun Caddesi'nde bir şantiyede inşaat işçileri tarafından çimento kağıtlarını bertaraf etmek için ateş yakıldı. Rüzgarla büyüyen alevler, kontrolden çıktı. Büyüyen alevler, bölgede park halindeki otomobile, elektrik kablolarına ve depoya sıçradı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerce yangın söndürüldü. Tamamen yanan otomobilin metal yığınına döndüğü görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.