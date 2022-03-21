Kağıthane'nin özel çocukları yetenekleriyle herkese hayran bıraktı

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Kağıthane'nin özel çocukları düzenledikleri gösteriyle yeteneklerini sergiledi.

Kağıthane Belediyesi'nin hizmete açtığı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim gören Down sendromlu çocuklar; Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde bir etkinlik düzenledi. Kağıthane Merkez Mahallesi, Yeni Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte özel çocuklar, piyano çaldı, zeybek oynadı, semazen gösterisi yapılırken daha sonra hep birlikte konser verdi. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Başkan Öztekin özel çocuklarla tek tek ilgilendi. Etkinlik sonunda Başkan Öztekin ile toplu fotoğraf çekildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Engelliler merkezi açtık. Henüz açılışını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun okul çağındaki herkesi okula götürüyorlar. Orada gerekli eğitimleri sağlanıyor. Ama 18 yaşından sonra okul bitince de anneler zorlanabiliyor. Çocukların gidecek yeni merkezlere ihtiyacı var. İşte orada biz devreye girdik. Milli Eğitimle ortak protokol imzalayarak mezun olmuş çocuklarımız öğrendiklerini yetilerini tekrardan kazanmak için atölyelerimiz var. Haftanın iki günü de engelli evladı olup da, hastaneye gitmek isteyen, sosyal etkinliklerden yaralanmak isteyen komşularımıza çocuklarını günlük birkaç saat bırakabilecek mekan oluşturduk" dedi. - İSTANBUL