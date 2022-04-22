Kağıthane'de ilaçlama çalışması

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlamak için şehirde haşere ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kağıthane Belediyesi bünyesinde kurulan özel bir ekip, ilçenin tüm mahallelerinde ilaçlama yapıyor. Parklar, yeşil alanlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, süs havuzları, dere yatakları, rögarlar ve foseptik çukurları bir bir ilaçlanıyor. Haşere ve sivrisineklerin üreme zamanlarında ilaçlama çalışması yapıp ergin hale gelmelerini önlemeyi hedeflediklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vatandaşın alabileceği önlemleri de şu şekilde sıraladı:

"İçinde su bulunan kova, lastik ve saksı altı gibi malzemelerin içinde biriken suları dökünüz. Depo ve bidon gibi içinde su bulunan her şeyin üzerini kapatarak sivrisineklerin üremesine engel olunuz. Evcil hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kapı önlerine konulan suları haftalık olarak değiştiriniz. Ağaçlarda su birikintisi oluşabilecek küçük çukurları kapatınız. Çöpleri çöp kutusuna atarak, sivrisineklerin birikmesini engelleyiniz. Bahçede bulunan ve kullanılabilecek eşyaları istifleyerek bir yere kaldırınız." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel