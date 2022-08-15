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Kağıthane'de caddeleri su bastı

Kağıthane'de caddeleri su bastı

Kağıthane'de caddeleri su bastı.

Kağıthane'de caddeleri su bastı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken bazıları da su birikintisi içinde kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle Kağıthane Seyrantepe NATO caddesi ve İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ni su bastı. Caddeler adete göle dönerken sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlarda kontak kapatıp beklemek zorunda kaldı. Bazı araçların ise su birikintisi içinde kaldığı görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kağıthane İstanbul su Yerel Haberler

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