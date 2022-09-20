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Kağıthane'de 20 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunuldu

Yerel Haberler

Kağıthane'de 20 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunuldu

Kağıthane Belediyesi, 20 bin öğrenciye yeni eğitim-öğretim yılında çanta, kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Kağıthane Belediyesi, 20 bin öğrenciye yeni eğitim-öğretim yılında çanta, kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Talepte bulunan ihtiyaç sahibi 20 bin öğrenciye içinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantaları ve kılık kıyafetler Kağıthane Belediyesi tarafından hediye edildi. Kağıthane ilçesindeki ilk, orta ve lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler çanta, kalem seti, defter seti, boyalı kalem seti, açacak ve silgi ve kıyafetlerden oluşan yardımdan yararlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, " Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 projemizin tamamlanması noktasında söz vermiştik. Bunlardan çoğunu hayata geçirdik. Projelerimizin birçoğu çocuk ve gençlerin hayatını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşamına değer katmak adına hayata geçiyor. Geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimiz için yatırımlar yapıyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerinden geri kalmaması için öğrencilerimizin okul ihtiyaçlarını karşılamış olduk " diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kağıthane Yerel Haberler

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