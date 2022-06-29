Kağıthane'de 10 bin sokak hayvanı tedavi ve muayene edildi - Haberler

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Kağıthane'de 10 bin sokak hayvanı tedavi ve muayene edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kağıthane'de 10 bin sokak hayvanı tedavi ve muayene edildi

Yaz aylarının gelmesiyle Kağıthane'de sokak hayvanları için çalışmalar sıklaştırıldı.

Yaz aylarının gelmesiyle Kağıthane'de sokak hayvanları için çalışmalar sıklaştırıldı.

Kağıthane Belediyesi, özellikle yavru kedilerin yoğun olduğu yaz aylarında ilçedeki besleme, muayene ve tedavi çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler her gün düzenli olarak ilçedeki belirli noktalara hayvanların beslenmesi için mama ve su bırakıyor. İlçedeki besleme noktası 150'den 250'ye çıkarıldı. Kağıthane Belediyesi, Başkan Mevlüt Öztekin dönemiyle birlikte son 3 yılda 10 binin üzerinde sokak hayvanını muayene ve tedavi etti. Yanı sıra 2 bin 500 sokak hayvanı kısırlaştırılırken 7 binine kuduz aşısı yapıldı.

Muayene ve tedavisi tamamlanan sokak hayvanları, vatandaşların talebi doğrultusunda sahiplendiriliyor veya bulunduğu sokaktaki doğal ortamına geri bırakılıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin hayvanseverlere bir de müjde verdi. Başkan Öztekin Kağıthane'deki Arıcılar mevkiine 5 bin m2 alan üzerine sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve sahiplendirilmesi için yepyeni bir rehabilitasyon merkezi inşa ettiklerini söyledi. Can Dostlar Ofisi adındaki merkezin 2 ay içinde açılması planlanıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mevlüt Öztekin Kağıthane su Yerel Haberler

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