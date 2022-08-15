Kağıthane Cendere Caddesi su bastı araçlar sular altında kaldı Sağanak yağış nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi sular altında kaldı. Sağanak yağış nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken bazı araçlar sular altında kaldı. Su altında kalan araçları iş makinesi kurtardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Kağıthane Cendere Caddesi yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Seyir halinde olan bazı araçlar sular altına kalırken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Su altında kalan araçları iş makineleri kurtardı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kağıthane İstanbul su Yerel Haberler

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