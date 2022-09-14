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Kağıthane Belediyesi 10 bin şampiyon adayı yetiştirdi

Yerel Haberler

Kağıthane Belediyesi 10 bin şampiyon adayı yetiştirdi

Kağıthane Belediyesi'nin yaz spor okullarında eğitim alan 10 bine yakın çocuk ve genç, dönem sonu programında sertifika ve madalyalarını aldı.

Kağıthane Belediyesi'nin yaz spor okullarında eğitim alan 10 bine yakın çocuk ve genç, dönem sonu programında sertifika ve madalyalarını aldı.

Kağıthane Belediyesi çocuk ve gençlerin spor yaparak sağlıklı kalması, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve yeni arkadaşlar edinmesi için bu yaz spor okullarında 22 farklı branşta eğitimler verdi. Alanlarında uzman eğitmenlerin gözetiminde spor dallarını uygulayan 4-16 yaş aralığındaki öğrenciler; yüzme, tenis, badminton, modern ve geleneksel okçuluk, satranç, voleybol, buz pateni, Basketbol, futbol, hentbol, taekwondo, karate, güreş, masa tenisi, jimnastik, futsal, atletizm, boks, dart, engelli basketbol ve engelli yüzme eğitimleri aldılar. Dönem sonunda öğrencilere sertifika ve madalyaları Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

basketbol Kağıthane Yerel Haberler

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