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Kağıt toplayan adam sağanak yağmurun altında namaz kıldı

Kağıt toplayan adam sağanak yağmurun altında namaz kıldı

Yerel Haberler

Elazığ'da kağıt toplayıcısının sağanak yağmurun altında namaz kılması görenleri duygulandırdı.

Elazığ'da kağıt toplayıcısının sağanak yağmurun altında namaz kılması görenleri duygulandırdı.

Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Zahitler Sokak'ta bulunan İğde Parkı'nda sağanak yağmurun altında namaz kılan kağıt toplayıcısı, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Mahalle sakinlerinden Aysun Yayla Taşkın tarafından çekilen görüntülerde, kağıt toplayıcısı adamın sağanak yağmurun altında namaz kıldığı görüldü. Kağıt toplayıcısı, görenleri duygulandırdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ataşehir Elazığ Yerel Haberler

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