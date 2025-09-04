Kafkas Dernekleri, Kayseri'deki Kuraklık Sorununu AK Parti İl Başkanına İletti

Kafkas Dernekleri Birlik Platformu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı ziyaret ederek, Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla Mahallesi'ndeki patates ekicilerinin kuralsız sulama yapmaları nedeniyle yaşanan kuraklık sorunlarını iletti.

Platform tarafından iletilen sorunlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Uzunyayla Platosu, çok sayıda mahalle ve mezrayı bünyesinde barındırmakta, bölge halkının temel geçim ve yaşam kaynağı ise Zamantı Nehri olmaktadır. Zamantı Nehri, Uzunyayla'da yaşayan vatandaşlarımızın içme, kullanma ve tarımsal ihtiyaçlarını bugüne kadar büyük ölçüde karşılamış ve bölgeye hayat vermiştir. Ancak son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte, nehirde gözle görülür bir azalma yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra patates üreticilerinin kontrolsüz ve izinsiz şekilde gerçekleştirdikleri kaçak sulama faaliyetleri de bu kurumanın en önemli nedenlerinden biridir. Özellikle küçük ölçekli sulama izinleri bahane edilerek, devasa alanlarda kaçak sulama yapılmakta ve nehir kaynakları hızla tüketilmektedir. Bu durumun görsellerine ve şikayetlerine sosyal medyada sıkça rastlanmaktadır. Bahçelik Barajı ve risk altındaki yatırımlar 2013 yılında hizmete açılan Bahçelik Barajı 216 milyon metreküp depolama kapasitesiyle; Pazarören Samağır Sulaması, Bünyan Elbaşı Karadayı Sulaması, Sarıoğlan Sulaması, Tomarza Sulaması gibi geniş tarım alanlarını beslemektedir. Zamantı Nehri'nin suları, kaçak kullanımlar sonucu kontrolsüz bir şekilde çekilmeye devam ederse, devletimizin yapmış olduğu bu büyük yatırım heba olacaktır. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, sorunu önceden tespit etmiş, ilgili kurumlarla istişare ederek kaçak su kullanımına yönelik pompa ve müştemilatların toplatılması talimatını Valilik Genel Emri ile yayımlamıştı. Ancak bu kararın daha sonra geri çekilmesi, kaçak su kullanımının yeniden artmasına neden olmuştur. Bugün gelinen noktada, daha fazla kazanç elde etme hırsıyla hareket eden bazı üreticiler, devletimizin yatırımlarını ve bölge halkının yaşam hakkını hiçe sayarak, tahsis edilen miktarların katbekat üzerinde kaçak su kullanmaya devam etmektedir. Eğer bu gidişata dur denilmezse; Zamantı Nehri tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. İnsanlarımız ve hayvanlarımız içme ve kullanma suyu bulamayacaktır. Tarihimizde örnekleri çok olan kuraklık kaynaklı göç dalgaları yeniden yaşanabilecektir. Çözüm ve talep olarak ise Valilik Genel Emri'nin yeniden yürürlüğe konulması, kaçak sulamanın sıkı bir şekilde denetlenmesi ve Kamu kurumları, sivil toplum ve vatandaş iş birliğiyle Zamantı Nehri'nin korunması gerekmektedir. Bizler Uzunyayla halkı olarak diyoruz ki; suyumuzu çalmayın, nehrimizi kurutmayın. Zamantı Nehri'ne sahip çıkmak, yalnızca bölge insanının değil, tüm Kayseri'nin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Yakın ilgi ve alakalarından misafirperverliğinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz." - KAYSERİ