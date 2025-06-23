Kafenin Deposunda Yangın Paniği

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Kafenin Deposunda Yangın Paniği
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafenin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kafenin deposunda yangın paniği

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafenin deposunda yangın çıktı.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde bulunan bir kafenin deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında depodan yoğun dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ardından depoda soğutma çalışması ve duman tahliyesi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - Yerel
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