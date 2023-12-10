Kafasına ayran kutusu sıkışan kediyi yoldan geçen vatandaş kurtardı
Siirt'te kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kedi, yoldan geçen vatandaş tarafından kurtarıldı. Duyarlı vatandaş, kedinin kafasını ayran kutusunda çıkararak yoluna devam etmesini sağladı.
Kafasına ayran kutusu sıkışan kediyi yoldan geçen vatandaş kurtardı
SİİRT - Siirt'te kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru Kedi, yoldan geçen vatandaş tarafından kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde sokağa çıkan vatandaş evinin önünde kafasını ayran kutusuna sıkıştırmış ve yürümekte zorlanan yavru kedi gördü. Duyarlı vatandaş, kedinin kafasını ayran kutusunda çıkararak yoluna devam etmesini sağladı.