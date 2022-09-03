Kafası taşla ezilerek öldürülen annenin kızı gözyaşlarını tutamadı

Anne Durdu Sarı:

"Ciğerim yandı, böyleleri idam edilsin"

ADANA - Adana'da eski kocası tarafından kafası taşla ezilerek öldürülen Şermin'in annesi Durdu, "Ciğerim yandı. Beni yakanı da Allah yaksın" diyerek feryat etti. Bu sırada öldürülen kadının küçük kızı Ada ise anneannesinin omzuna başını koyarak ağladı. Küçük kızın ağlaması yürekleri yaktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 gün önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Şermin Sarı, boşandığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından oturduğu evin bahçesinde darp edildi. Bu sırada Poyraz, bahçedeki taşla Sarı'nın başına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Erhan Poyraz ise polise teslim olup, cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şermin Sarı'nın cansız bedeni ise Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Sürekli kavga ediyordu"

Anne Durdu Sarı ise taziye evinde gazetecilere konuştu. Bu sırada öldürülen Şermin Sarı'nın küçük kızı Ada ise anneannesinin omzuna başını koyarak ağladı. Küçük kızın ağlaması yürekleri dağladı. Kızının bir hiç uğruna öldürüldüğünü söyleyen anne Sarı, "İnsan gibi herkes ayrılıyordu. Çekip gitseydi. Kötüyse de iyiyse de kızımı kendi haline bıraksaydı. Ben biliyordum kızımın iyi olduğunu. Çocuklarıyla ilgilenmiyordu. Sürekli kavga ediyordu. Benim kızımı öldürene kadar ayrılsalardı" diye konuştu.

"Ciğerim yandı"

Kızının daha öncede eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını anlatan Sarı, "Her zaman kızımı tehdit ediyordu. Bende 'Çocuklarının babasıdır kızım. Alttan al' diyordum. Kızımda, 'Anne sen çok iyi niyetlisin. Onlara böyle yapma' diyordu. Ancak ben yaptım. Evladımın, torunlarımın hatırına yaptım. Sürekli şiddet oluyordu. Ciğerim yandı. Beni yakanı da Allah yaksın" dedi.

Öte yandan anne Durdu Sarı, kızını öldüren Erhan Poyraz'ın ve kadınları öldüren diğer erkeklerin idam edilmesini istedi.

"Allah onu bildiği gibi yapsın"

Baba Cumali Sarı ise kızının eski eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyerek, "Kızım uzaklaştırma kararı da daha önce almıştı. Gelme dedik. Çocukları görmek istediği zaman gelip görüyordu. En son ama olay böyle oldu. İnşallah Allah onu bildiği gibi yapsın. Hak ettiği cezayı alsın. Bizim yüreğimizi yaktı, Allah da kendisini yaksın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumali ve Durdu Sarı çifti, torunları Ada ve Gülistan Ece'nin velayetlerini alacaklarını, kendilerinin bakacaklarını söyledi.