Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Kurtulan köpeğin mutluluğu objektife yansıdı Kayseri'de kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, köpeğin mutluluğu objektife yansıdı.
Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Kurtulan köpeğin mutluluğu objektife yansıdı
KAYSERİ - Kayseri'de kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, köpeğin mutluluğu objektife yansıdı.
Kocasinan ilçesinde bir köpeğin kafasının bidona sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, bidonu keserek köpeği kurtardı. Bidon kafasından çıktıktan sonra ekiplere adeta sevgi gösterinde bulunan köpeğin o anları da objektiflere yansıdı.