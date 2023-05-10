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Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Yerel Haberler

Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Kurtulan köpeğin mutluluğu objektife yansıdı Kayseri'de kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, köpeğin mutluluğu objektife yansıdı.

Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kurtulan köpeğin mutluluğu objektife yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'de kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, köpeğin mutluluğu objektife yansıdı.

Kocasinan ilçesinde bir köpeğin kafasının bidona sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, bidonu keserek köpeği kurtardı. Bidon kafasından çıktıktan sonra ekiplere adeta sevgi gösterinde bulunan köpeğin o anları da objektiflere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Yerel

Kayseri İtfaiye Yerel Haberler

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