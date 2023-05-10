Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kayseri'de kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, köpeğin mutluluğu objektife yansıdı.

Kocasinan ilçesinde bir köpeğin kafasının bidona sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, bidonu keserek köpeği kurtardı. Bidon kafasından çıktıktan sonra ekiplere adeta sevgi gösterinde bulunan köpeğin o anları da objektiflere yansıdı. - KAYSERİ