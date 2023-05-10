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Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Yerel Haberler

Kayseri'de kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, köpeğin mutluluğu objektife yansıdı.

Kayseri'de kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, köpeğin mutluluğu objektife yansıdı.

Kocasinan ilçesinde bir köpeğin kafasının bidona sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, bidonu keserek köpeği kurtardı. Bidon kafasından çıktıktan sonra ekiplere adeta sevgi gösterinde bulunan köpeğin o anları da objektiflere yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocasinan Kayseri İtfaiye Yerel Haberler

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