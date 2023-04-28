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KAEÜ nizamiye kapısı yenileniyor

KAEÜ nizamiye kapısı yenileniyor

Yerel Haberler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TOKİ girişi nizamiye kapısının yenilenme ihalesi yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TOKİ girişi nizamiye kapısının yenilenme ihalesi yapıldı.

Ahi Evran Üniversitesi yeni giriş kapısı alanını ziyaret eden üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya yetkililerden bilgi alarak kapının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Sözleşme aşamasına gelen yeni kapı 30 metre genişliğinde, 9 metre yüksekliğinde çift gidiş- dönüş olmak üzere toplam 4 şeritli trafik akışına imkan verecek. Selçuklu mimarisinde tasarlanan yeni giriş kapısının aynı alanda yine Selçuklu Mimarisi ile yapılan binalarla uyumlu yapısı dikkat çekiyor. Yeni Nizamiye kapısının fiziki olarak günden güne büyüyen ve gelişen merkez kampüsümüzü tamamlayıcı nitelikte olması bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırşehir Yerel Haberler

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