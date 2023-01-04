Kadro Vaadiyle Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Suçlamaları Reddetti: "Whatsapp Konuşmasına Dair Video Gerçek Değil"

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde özel kalem müdürü olarak görev yapan Cemal Saygın, bir kadına kadro vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Saygın, "Sosyal hesaplarda yapılan paylaşım içeriğindeki WhatsApp konuşmasına dair video gerçek değildir. Cinsel saik ile işlenen suçun mağduru kimdir? Hukuk önünde her türlü hesabı vermeye hazır olduğumu, lakin ismimi ve ailemi ağır bir zan altında bırakmaya çalışanların elbet yargıya hesap vereceğini belirtmek isterim" dedi.

Cemal Saygın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bir kadına kadro vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Saygın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uzun süredir devam eden ve artık ahlak sınırlarını aşarak, ailemi de içine katarak tarafıma düzenlenen itibar suikastı hakkında açıklama yapma gereği duydum. Niğde iline geldiğim günden itibaren özel kalem müdürü olarak görev yaptığım kurumum için, acısıyla tatlısıyla 5 yıla yakın süredir gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Bu kıymetli görevimi yerine getirirken amirlerime karşı mahcup olmamak ve işimi hakkıyla yapabilmek için büyük fedakarlıklar yaptım. Ancak benimle şahsi problemleri olanlar tarafından, kurum amirimle olan fotoğrafın paylaşıldığı tarihte ekran görüntüsü alınarak hakkımda arşiv yapılması suretiyle planlı bir şekilde birçok baskıya ve iftiraya maruz kaldım.

Son bir haftadır, kaynağı belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan, ahlak sınırlarını aşan, montajlanması oldukça basit olan bir video ile yapılan bu iftiralar ve ithamlar ile mücadele etmek zorunda kaldım. Bugün bu haklı mücadelemi hukuki zemine taşıyarak hakkımda bu itibar suikastına kalkışan, buna destek veren ve hakkımda en ufak bilgisi olmamasına rağmen beni toplum önünde linç etmeye çalışanlara en açık cevabı mahkeme kararı ile vermek üzere suç duyurusunda bulundum.

Hakkımda uluorta bilip bilmeden çamur atmaya kalkan ve bu iftiralara ortak olan tüm sosyal medya hesaplarını ve medya organlarını da tek tek belirledik. Bu kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bu iftiranın güçlenmesinde kimin payı varsa hepsiyle en yakın zamanda mahkemede görüşeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletinin adaletine güvenimiz sonsuzdur.

Hakkımda sistemli olarak yapılan paylaşımlar takip altındadır. Bu konuyla ilgili cezai soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturmanın sonunda tarafıma atılan suçlamanın asılsız olduğu, sahte delillerle suçlamalarda bulunulduğu ortaya çıkacaktır.

Sosyal hesaplarda yapılan paylaşım içeriğindeki WhatsApp konuşmasına dair video gerçek değildir. Cinsel saik ile işlenen suçun mağduru kimdir? Hukuk önünde her türlü hesabı vermeye hazır olduğumu, lakin ismimi ve ailemi ağır bir zan altında bırakmaya çalışanların elbet yargıya hesap vereceğini belirtmek isterim."

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Cemal Saygın'ı istifaya davet etmişti.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise "Son günlerde kaynağı/göndereni belirsiz e-posta ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin olarak, isnatta bulunulan personelimiz hakkında idari inceleme/soruşturma başlatılmış olup, inceleme/soruşturma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

So­ruş­tur­ma baş­la­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Cemal Saygı'nın ye­ri­ne Uğur Ak­ya­pı'nın özel kalem mü­dü­rü ola­rak atan­dı­ğı be­lir­til­di.