Kadro Sözü Yerine Getirilmeyen Çaykur İşçisi: "Rize'nin Evladı Çaykur'a ve Çaykur İşçilerine Sahip Çıkamadı"

Rize'de ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik tarım işçileri AKP hükümetinin kendilerine verdiği kadro sözünü tutmadığını belirterek, bu durumu protesto etti. Tarım işçisi Emine Bayram, "Bizler somut adım değil artık icraat istiyoruz. Bizler 8 ayda değil, diğer kurumların sürekliliği olan kademeli kadro ve 11 ay 29 gün istiyoruz. En son olarak da şunu söylüyorum, Rize evladına sahip çıktı ve sahip çıkmaya devam ediyor ama Rize’nin evladı ÇAYKUR’a ve ÇAYKUR işçilerine sahip çıkamadı, çıkamıyor" dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'de ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik tarım işçileri AKP hükümetinin kendilerine verdiği kadro sözünü tutmadığını belirterek, bu durumu protesto etti. Tarım işçisi Emine Bayram, "Bizler somut adım değil artık icraat istiyoruz. Bizler 8 ayda değil, diğer kurumların sürekliliği olan kademeli kadro ve 11 ay 29 gün istiyoruz. En son olarak da şunu söylüyorum, Rize evladına sahip çıktı ve sahip çıkmaya devam ediyor ama Rize'nin evladı ÇAYKUR'a ve ÇAYKUR işçilerine sahip çıkamadı, çıkamıyor" dedi.

Rize'de ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik tarım işçileri AKP Hükümetinin 14 Mayıs Genel seçimler öncesinde ÇAYKUR'da çalışan yaklaşık 9 bin mevsimlik tarım işçisine vaat ettiği kadro sözünün yerine getirilmemesini protesto etmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Tuzcuoğlu Memişağa parkında düzenlenen basın açıklamasına CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Demokrat Parti Rize İl Başkanı Hamit Çelik, CHP merkez ilçe Başkanı Necati Topaloğlu ÇAYKUR ve bazı STK temsilcileri de katılarak destek verdi.

"KASIM AYINDA İNSANLARIN BÖYLE TOPLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Basın açıklamasında konuşan mevsimlik işçi Samet Ayhan şunları söyledi:

"Sendikaya temsilci olarak üyeydim ama 3- 4 gün önce istifa ettim çünkü geçen yıl sendikaya girerken arkadaşlarla söyle bir şey söyledik; şu tarihlerde herhangi bir kazanım elde edemezsek nasıl ki oy için sizlere geldik, oy topladık sendika için aynı şekilde gelip istifa için oy toplayacağım sizlerle dedim. Hatta şu anda belli bir kitleye ulaştım. Niye, geçen yıl bize 'Kasım'da bu işi bitireceğiz' dediler, sonra 'yıl sonu gelmeden bitireceğiz' dediler, sonra 'Ocak başı bu işi bitireceğiz' dediler. Sonra deprem oldu, 'depremde yara saralım depremden hemen sonra halledeceğiz' dediler. Sonra genel seçimlerden sonra ikinci tur oldu ondan sonra halledeceğiz dediler, sonra bu işi çözüyoruz dediler. Geçen yıl nasıl gittiyse 12 ay, bu yılda aynı şekilde gidiyor. Yani bir şey olacağı da yok. Geçen yıl Kasım'a kadar bu işi uzattılar hem sendikamız hem Genel Müdürlüğümüz hem diğer çalışanlar bu işi uzattılar ve dediler ki; 'Kasım'a kadar bekleyelim bir çalışmamız var olmazsa zaten biz sizinle geliriz'. Ben o zaman fabrikayla ve diğer fabrikalarla da irtibat halindeydim, şunu söyledim; 'Kasım diyorlar size niçin' dedim çünkü Kasım'da bütün işçiler çıkacak, birkaç kişi kalacak. Kasım'da da insanların böyle toplanması mümkün değil. 9-10 bin kişilik işçilerden kaldı 300- 500 kişi.

"AKP'Lİ VEKİLLERİMİZ ÇALIMA VAR DİYORLAR, ORTADA BİR ÇALIŞMA YOK"

Bizim kendi vekilimiz mevcut Rize'de, AKP Milletvekillerine soruyoruz bir çalışma var mı diye, 'var biz sizin için bakana şunu sunduk' diyorlar. Ne sundunuz diyoruz biz temsilci olarak soruyoruz, 'fabrikaya gideceğiz arkadaşlara anlatacağız, sunduğunuz ne' diyoruz. Bir şey diyemiyorlar. Sendikaya gidiyoruz temsilci arkadaşlara soruyoruz diyoruz ki çalışmanız nedir; bilmiyoruz. Bilmediğiniz bir şey ise demek ki vermediniz, bir çalışma yok ortada, olsa bunu bize söylersiniz. Bu şekilde ben 2015 senesinde girdim 9 yıldır aynı olay. Bir de toplumda, dışarıda bizim bu yazışmaları gören bizi anlamıyor. Onlara da buradan bir şey söylemek istiyorum, hani diyorlar ki; 'kadroyu ne yapacaksınız, bunu ne yapacaksınız'? 9 sene önce ben önce ben kuruma girdiğimde 3- 4 bin kadrolu vardı. Şu anda en basit buradaki ablalar da biliyor, diyelim ki bizim fabrikada veya başka bir fabrikada bekçi diyelim azalmış adam alıyorlar gündüzden bekçi veriyorlar oraya. Başka bir fabrikada atıyorum kadrolu aşçı kalmamış, filanca yerde bakımcı kalmamış, imalatta adam kalmamış, ambarda adam kalmamış. Kadrolu sayısı Genel Müdürlükte hesabını biliyoruz az çok, binlere düşmüş. Paketleme o şekilde. Yani verilebilecek, alabileceğimiz bir şey istiyoruz. Vermiyorlar. Söz veriyorlar, burada şimdi son kritik yerel seçim var 31 Mart öncesi bunu kesin vereceğiz, yapacağız dediler ama ben yine burada söylüyorum bu da bir oyalama süreci. Kasımın 4'ünde sezon başladığında işe gidenler çıkacak, ben 17 Kasım'da çıkacağım. Bu sene işe giren yeni alınan işçilerde kasımın 19-20'sinde işten çıkacaklar. Bunlar çıktıktan sonra yine bir organize olacak sendikalar olur vesaireler olur, muhtemelen yağmurlu bir hava olur. Dışarıya gelecek 15-20 kişi bir konuşma yapacak, bu mevzu kapanacak. Seçimlerde de yine herkes sandığa gidecek tepki vermişlerdi yine ayni tepkiyi verecekler."

"RİZE'NİN EVLADI ÇAYKUR'A VE ÇAYKUR İŞÇİLERİNE SAHİP ÇIKAMADI"

Mevsimlik işçi Emine Bayram ise şunları söyledi:

"Evet mücadele devam ediyor çünkü bize verilen sözler var, bize verilen haklar var. Zaten geçici işçiler içinde ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı geçmiyor, ayrı bir parantez içinde geçmiyor çünkü bizde işsizlik maaşı öderken biz o kurumun içindeyiz 5620'nin içindeyiz ama fazla çalışma ve kadro için, kademeli kadro için, onun içinde neden olamıyoruz? Ben ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile de konuştum bilhassa belki yanlış anlaşılacak ama işçiyle dalga geçer gibi gönderdiler bizi. AK Parti milletvekilleriyle görüştük onlarda herhangi bir çalışma yapacaklar ama somut bir adım yok. Bizler somut adım değil artık icraat istiyoruz. Bizler 8 ayda değil, diğer kurumların sürekliliği olan kademeli kadro ve 11 ay 29 gün istiyoruz. En son olarak da şunu söylüyorum, Rize evladına sahip çıktı ve sahip çıkmaya devam ediyor ama Rize'nin evladı ÇAYKUR'a ve ÇAYKUR işçilerine sahip çıkamadı, çıkamıyor."

Mevsimlik yeni ÇAYKUR işçisi kadın, "Çok haklılar davalarında, en başından beri. Ben daha 4 aydır burada işçiyim ama görüyorum, duyuyorum ki yapılan haksızlıklar burada bini geçmiş. Haklarını sonuna kadar aramakta kararlılar, bende onların yanında destekçileri olarak bugün buradayım" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEOYU İZLERSE VAADİNİ HATIRLAR"

Basın açıklamasına çocuğuyla birlikte katılan bir başka mevsimlik tarım işçisi ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı belki yoğunluktan hatırlayamamıştır, 9 ay 29 gün çalışacaktır diye ilave ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu zaten kendi de hatırlar videoyu izlerse. Belki yoğunluktan unutmuştur ama umarım gereğini yapar. Bir tane çocuğum var aldığım maaşla geçinmek zor, yani nasıl geçineceksin? 6 ay geçindin diyelim 6 ayın sonunda geçinemiyorsun. Yani farklı bir iş yapacaksın."

Bu esnada AKP'li bir vatandaşın, "Ben ÇAYKUR'da 4 ay çalışıp çocuklarıma bakıyordum kendime bir de ev aldım" sözlerine işçi Emine Bayram, "Ne zaman bunları alıyordun" dedi. 2004 yılında aldığını belirten vatandaşa Emine Bayram, "Bugün bunları yapabilir misin" diyerek tepki gösterdi ve kendisinin aldığı maaşla geçinemediğini anlattı.

"BUNDAN DAHA TEMEL VE İNSANİ BİR HAK TALEBİ OLAMAZ"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı şunları söyledi:

"ÇAYKUR"da çalışan mevsimlik işçilerimizin taleplerini dinleyip, özellikle kendilerinden dinleyerek bizim daha önceden mecliste dillendirdiğimiz bir biçimde çalışan işçilerimiz diyorlar ki, '6 aylık çalışma süreleriyle biz geçinemiyoruz, bize daha önceden söz verildiği üzere 12 ay kadrolu çalışma hakkımızı veriniz'. Bundan daha temel ve insani bir hak talebi olamaz. Biliyorum ÇAYKUR'da çalışan bazı arkadaşlarımız korku ve kendilerine uygulanan baskı nedeniyle elbette burada bulunamadılar ama bugün konuşan birkaç arkadaşımızın ağzından çıkan cümleler tamamen gerçeği anlatmaktadır. ÇAYKUR'da çalışan işçiler kadro bekliyor. İktidar da bunun gereğini söz verdiği üzere yapmak zorundadır. Bizde üzerimize düşeni parlamentoda yerine getirmeye, hak taleplerini dillendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar."