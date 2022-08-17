Kadirlili Tamirci: "Fiyatların Artması Nedeniyle İnsanlar Yeni Beyaz Eşya Almak Yerine Tamir Ettirmeyi Tercih Ediyor"

Osmaniye’de beyaz eşya ve klima tamirciliği yapan Serdar Yozcu, alım gücünün düşmesi ve fiyatların artması nedeniyle insanların yeni beyaz eşya alma yerine tamir ettirmeyi tercih ettiklerini söyledi. Yozcu, “Keşke beyaz eşya fiyatları artmasaydı da insanların sıfır alabilme gücü olsaydı keşke biz de işlerimizi aynı şekilde devam edebilseydik. Gerçekten insanlar adına çok üzülüyorum” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de beyaz eşya ve klima tamirciliği yapan Serdar Yozcu, alım gücünün düşmesi ve fiyatların artması nedeniyle insanların yeni beyaz eşya alma yerine tamir ettirmeyi tercih ettiklerini söyledi. Yozcu, "Keşke beyaz eşya fiyatları artmasaydı da insanların sıfır alabilme gücü olsaydı keşke biz de işlerimizi aynı şekilde devam edebilseydik. Gerçekten insanlar adına çok üzülüyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır beyaz eşya ve klima tamirciliği yapan Serdar Yozcu alım gücü düşen insanların sıfır beyaz eşya almak yerine tamir ettirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

"İNSANLARIN ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞTÜ ŞU AN O YÜZDEN İNSANLAR HEP TAMİR ETTİRMEK İSTİYOR"

İşlerinde artış olduğunu ifade eden Serdar Yozcu, "Ben Kadirli'de beyaz eşya ve klima tamir işi yapıyorum yıllardır. Son zamanlarda artan beyaz eşya fiyatlarından dolayı insanlar genellikle tamir ettirmek istiyor. Daha öncesinde 3 bin ile 5 bin arasında fiyatlar değişirken şu an 10 bin ile 30 bin civarında değişiyor. İnsanların alım gücü çok düştü şu an o yüzden insanlar hep tamir ettirmek istiyor.

"GERÇEKTEN İNSANLAR ADINA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Aldığımız yedek parça fiyatlarında da artış oldu geçen seneye göre. Daha önce aldığımız klima gazları bu sene daha fazla üç dört katı oldu. Kapasitörü 50 TL'ye alırken şu an 150 TL ile 200 TL arasında alıyoruz. Keşke beyaz eşya fiyatları artmasaydı da insanların sıfır alabilme gücü olsaydı keşke biz de işlerimizi aynı şekilde devam edebilseydik. Gerçekten insanlar adına çok üzülüyorum" dedi.

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Beyaz eşya tamir atölyesi detaylar

Serdar Yozcu