Kadirli Semt Pazarında Vatandaşlar Pahalılıktan Şikayetçi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar pahalılıktan şikayet etti. Bir emekli öğretmen, "Yazık günah ya. Buna bir el koysunlar. Bir domates olmuş 40 lira. Hangi fakir fukara alıp da verecek bu parayı da bu domatesi yiyecek. Herkes acından ölüyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar pahalılıktan şikayet etti.

"HERKES ACINDAN ÖLÜYOR"

Bir emekli öğretmen şöyle konuştu:

"Hiç memnun değilim. Bunu bir defa şu etiketleri düşürmeleri lazım. Günah değil mi bu emeklilere? Yazık değil mi fakir fukaraya? Biraz düşürsün artık bunu devlet. Evet emekliyim, 24 yılımı vermişim, bu kadar memurları yetiştiren öğretmenler böyle de harcanması mı lazım? Yazık günah ya. Buna bir el koysunlar. Bir domates olmuş 40 lira. Hangi fakir fukara alıp da verecek bu parayı da bu domatesi yiyecek. Herkes acından ölüyor."

"BAZILARINA BEN BEDAVA VERİYORUM, ALAMIYOR"

Bir vatandaş, "Eşya da pahalı ne yapayım ben? Sebze de pahalı. Bir patates aldım ekmek için sadece. Ne yapayım artıyor. Para da artıyor fiyat da artıyor" derken; başka bir vatandaş ise, "Az alıyoruz yani birer kilo" diye konuştu.

Bir pazarcı ise "Millete Allah yardım etsin. Bazılarına ben bedava veriyorum. Ne yapayım alamıyor kadıncağız, 5 liraya maydanoz alamıyor" dedi.