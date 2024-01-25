Üye Girişi
Haberler

Kadirli Marangozcular Sitesi Esnafı Yol ve Kanalizasyon Sorununa Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozcular sitesinde esnaf, yol ve kanalizasyon sorununa çözüm bulunmamasına tepki tepki gösterdi. Esnaf, sağlıksız bir ortamda çalıştıklarını ve sorunların hala çözülmediğini belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Marangozcular Sitesi esnafı, yol ve kanalizasyon sorununun çözülmemesine tepki gösterdi. Kadirli Marangozcular Kooperatifi Başkanı Gülabi Çetin, "Katma değer üretiyoruz. Kadirli için ciddi bir çalışanlar var görüldüğü gibi bunların hepsi site çalışanları ve iş yeri sahipleri. Bakımsız ve sahipsiz işin açığı. 5 yıl geçti hala bir şey yapılmadı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozcular sitesinde esnaf, yol ve kanalizasyon sorununa çözüm bulunmamasına tepki tepki gösterdi.

"SAĞLIKSIZ BİR ORTAMDA ÇALIŞIYORUZ"

Kadirli Mobilyacılar Kooperatifi Başkanı Gülabi Çetin, şunları söyledi:

"Tüm organize sanayi yolumuz görüldüğü gibi yolumuz yok, altyapı, kanalizasyonumuz yok, hep kuyularda burada. Katma değer üretiyoruz. Kadirli için ciddi bir çalışanlar var görüldüğü gibi bunların hepsi site çalışanları ve iş yeri sahipleri. Bakımsız ve sahipsiz işin açığı. 5 yıl geçti hala bir şey yapılmadı. Bizim buradaki sorunlarımız görüldüğü gibi yolumuz yok, altyapımız yok, kanalizasyon kimileri kuyu kazmış, kimisi hiç kuyu kazmadığından yazın sivrisinek işte ne bileyim böyle çok ortaklıktaki pis kokular sağlıksız bir ortamda çalışıyoruz. Ne bir çöp bidonumuz var ne doğru düzgün suyumuz akıyor. Çalışan arkadaşlarımız ve iş yeri sahiplerimiz biz kaç sefer söz almamıza rağmen sözler yerine getirilmedi. Arkadaşlar çok sahipsiziz ve biz buranın su paralarını ödüyoruz, emlak vergisini ve tabela vergisini ödüyoruz ama bize bakan yok."

Kaynak: ANKA / Yerel

Osmaniye Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title