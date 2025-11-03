Haberler

Kadirli'de Vatandaşlar Ekim Ayı Enflasyonuna Tepki Gösterdi

Güncelleme:
TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon oranı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşların alışverişleri üzerindeki etkisini artırdı. Yüksek fiyatlardan şikayet eden yurttaşlar, enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

HABER: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 olarak açıklamasına Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi. Semt pazarında alışveriş yapan yurttaş, "Ürünler çok pahalı, biz işin içinden çıkamıyoruz" dedi.

Kadirli ilçesindeki semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının yaşam koşullarını yansıtmadığını belirtti. Vatandaşlardan biri, "Enflasyon çok yüksek ama devlete kaldı mı diyor ki 'enflasyon düştü'. Sen 'düştü' deme, millet 'düştü' desin. Enflasyon ne düşmesi yahu? Her şey ateş pahası, başka ne diyeyim ki" dedi.

"Fiyatlar kötü"

Bir başka vatandaş ise, "Sadece şunu diyebilirim, felaket. Allah kurtarsın bizi, başka bir şey demiyorum. Fiyatlar kötü. O TÜİK'in hesabına göre o onun hesabına göre, benim hesabıma bakarsan tuh… bittik, öldük" ifadelerini kullandı.

"Böyle adaletsizlik olur mu?"

Emekli maaşlarına yapılan düzenlemelere de tepki gösteren bir yurttaş, "Durum böyle mi kardeşim? Zamanı geldiğinde düşürüyorlar, maaşımıza yansıyacağı zaman hemen 'Şu düştü' diyorlar. Böyle adaletsizlik olur mu? Ürünler çok pahalı; biz işin içinden çıkamıyoruz" dedi.

"Meyvenin yanına yaklaşılmıyor"

Bir emekli vatandaş ise, "Nektarin, şeftali 190 lira. Meyvenin yanına yaklaşılmıyor gerçekten. Bir emekli için çok zor" derken, bir diğeri de "50 liraya kilosunu domates alıyorum, 12 bin lira maaş alıyorum. Poşetlerimizden belli ne alıp ne sattığımız. Adam normal diyor, normal mi? Değil. İki poşetle gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
