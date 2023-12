Kadirli'de Vatandaşlar Benzine Gelen Zammı Protesto Etti

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, benzine gelen 1 lira 49 liralık zamma tepki gösterdi. Benzin almaya akaryakıt istasyonuna gelen bir vatandaş, "Acımızdan öleceğiz böyle giderse. Aylık yerinde sayıyor, benzine zam, şekere zam, gaza zam" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar benzine gelen 1 lira 49 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Benzin almaya gelen bir vatandaş, "Diyecek hiç bir şey bulamıyorum. Her gün zam, her gün zam. Yani nereye gideceğimizi de bilemez olduk. Arabaya da binemez olduk. İş de yapamaz olduk. Her şey buna bağlı. Hayırlısı, hakkımızda hayırlısı. Yolda kaldım diyebilirim yani. Şu anda arabanın bir tanesi benzin ile çalışıyor, biri mazotlu. Mazotlu benzini çekiyor şu anda benzinim bitti" diye konuştu.

"HÜKÜMET SAĞOLSUN"

Benzin almaya gelen başka bir vatandaş ise, "Yapacak bir şey yok, hükümet sağ olsun. Çok pahalı yani alım gücümüz çok az. Yapacak bir şey yok böyle gider durmaz. Düştü, geri çıktı işte yılbaşı geliyor. Artar daha da fazla artar böyle gider" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Daha ne yapacağız bilmiyorum ki. Buna bir son verilmesini istiyoruz. Her taraftan her şey düşüyor da bu nasıl düşmüyor? Benzinin varilleri düşüyor, bilmem ne oluyor da bu ne oluyor? Yani bu ne yapacağız bilmiyoruz ki. Acımızdan öleceğiz böyle giderse. Aylık yerinde sayıyor, benzine zam, şekere zam, gaza zam... Ne olacak bilmiyorum ki bu gidişimiz gidişat değil yani. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık yani Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.