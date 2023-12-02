Kadirli'de Sahte Zeytin Yağı Skandalı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde artan zeytin yağı fiyatlarından dolayı ilk defa ilçede sahte zeytin yağı görüldü.Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkan Vekili Nami Nacar, "Kadirli çok zeytinin yoğun olduğu bir bölge. Halkın çoğu yağını kullanır. Fakat bu yıl yüzde seksen oranında bir daralma oldu zeytinde. Öyle olunca zeytin yağının fiyatı 250 hatta 300 liraya kadar çıktı. Bundan dolayı dışarıdan Kadirli'ye sahte zeytin yağı gelmeye başladı. Çünkü burası zeytin yağı satan bir yerken, zeytin yağı alan bir yere dönüştü. Bu arada da halktan müthiş bir bize odamıza sahte zeytin yağı şikayetleri hasıl oldu" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilk defa piyasada sahte zeytin yağı görüldü. Zeytinin yoğun olduğu Kadirli'den Türkiye'nin çeşitli şehirlerine zeytinyağı satışı yapılıyor.

Sahte yağ ile ilgili bir çok şikayet geldiğini ifade eden Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkan Vekili Nami Nacar şunları söyledi:

"Kadirli çok zeytinin yoğun olduğu bir bölge. Halkın çoğu yağını kullanır. Fakat bu yıl yüzde seksen oranında bir daralma oldu zeytinde. Öyle olunca zeytin yağının fiyatı 250 hatta 300 liraya kadar çıktı. Bundan dolayı dışarıdan Kadirli'ye sahte zeytin yağı gelmeye başladı. Çünkü burası zeytin yağı satan bir yerken, zeytinyağı alan bir yere dönüştü. Bu arada da halktan müthiş bir bize odamıza sahte zeytinyağı şikayetleri hasıl oldu. Bunların birkaç tanesini değerlendirdik.Hatta bir tanesini de gözünüzün önünde değerlendirdik, birkaç tanesini.İkisi de anormal derecede yoğun bir şekilde, belirgin durumda sahte zeytin yağı olduğu ortaya çıktı. Kişilerde bundan çıkar sağlıyordu. Onların da çıkar sağlamasına, insan sağlığını etkilediğinden çıkarlarını kesmek için devletin erkanlarına sağ olsunlar müracaat ettik. Onlarla beraber el ele yasal olmayan,illegal yağ üreticilerinin üzerine gideceğiz inşallah."