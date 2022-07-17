Kadirli'de Köyde Su Sıkıntısı Çeken Vatandaş: "1950'ye Geri Döneceğiz, Artık Merkep Almaya Başladık"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde yaşanan su sıkıntısına vatandaşlar tepki gösteriyor. Kayasuyu Köyü'nden Baki Ekti "1950'ye geri döneceğiz. Köyümüzde artık merkep (eşek) almaya başladık biz. Herkes merkebini şimdiden alsın, gideceğiz nerde su bulursak oradan merkeple taşıyacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bazı köylerin bazı mahallelerinde günlerdir su akmadığını ileri süren vatandaşlar problemlerinin çözülmesini seslerinin duyulmasını istiyor.

"BANYO YAPAMADIĞIMIZ İÇİN ARSLANTAŞ BARAJINA GİDİYORUZ ORADAN SU GETİRİYORUZ VEYA BANYOMUZU ORDA YAPIYORUZ"

Kayasuyu köyünde Baki Ekti derdini şöyle anlattı:

"Aşağı yukarı 3-4 senedir bu mevsim oldu mu bizim suyumuz gelmiyor. Banyo yapacak su bulamıyoruz su bulamadığımız zaman banyo yapamadığımız için Arslantaş barajına gidiyoruz oradan su getiriyoruz veya banyomuzu orda yapıyoruz. Evde hayvanlarımız var, hayvanlarımıza tavuğumuza verecek suyumuz yok.

"1950'YE GERİ DÖNECEĞİZ, ARTIK MERKEP ALMAYA BAŞLADIK"

Akşam bulursak sabahleyin bulamıyoruz suyumuzu.1950'ye geri döneceğiz. Köyümüzde artık merkep almaya başladık biz. Herkes merkebini şimdiden alsın, gideceğiz nerde su bulursak oradan merkeple taşıyacağız."

"1980'LERDEN DAHA KÖTÜYÜZ"

Su problemi yaşanan Yenigün Köyü'nden Bahri Büyükeryılmaz ise şunları anlattı:

"İki ayda iki gün su akmadı. Yani akan suyun hepsi iki gün olmaz. Su gelmeden gene geri kesiliyor. Şimdi şu anda gene musluklarımız enerjilerimiz boş. Ben geçen sene bu hususta kaymakama da çıktım kaymakam bey dedi ki 'sularınıza mukayyet olun' buradaki yerli sularımızı da tahrip ettiler yok oldu. Acar su da gelmiyor su yönünden çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Sadece bir caminin yanında bir çeşmemiz akıyor. Suyun yokluğundan da orda çok sıkıntı yaşıyoruz. Orada sıraya giriyor tankerler üç saat, beş saat beklediği oluyor günde.1980'lerden daha kötüyüz şimdi şu andaki yaşantı, 1980'de bu kadar sıkıntı yoktu. Şurada pınar vardı benim evin önünde tahrip ettiler, su geldi dediler, suya ihtiyaç yok dediler o pınarları bozdular, şimdi su yok."

"ÇAMAŞIR YIKAYAMIYORUZ, BULAŞIK YIKAYAMIYORUZ, BANYOYU ZAMANINDA YAPAMIYORUZ"

Susuzluktan perişan olduklarını dile getiren Güllü Kıraç da "Rezilliğimiz boy boy, çamaşır yıkayamıyoruz, bulaşık yıkayamıyoruz, banyoyu zamanında yapamıyoruz, 2 aydır su hiç yok. Kışın da çok az geldi çok nadir böyle az az. Nadir geldi, hiç gelmedi. Perişanız ne bileyim komşular, biz perişanız. Borular tıkalı kireçli, makineler çalışmıyor kireçlendi. Çamaşır makinesi çalışmıyor bulaşık makinesi çalışmıyor kireçten içine az da gelse gidiyor kireçliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yapacak bir şey yok. Muhtarı arıyoruz arıyoruz muhtar da yapacak bir şey bulamıyor 'ben de bilemiyorum' diyor muhtar. Muhtarın da yapacağı bir şey yok" dedi.

"SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUZ"

Banyo ihtiyaçları için Kadirli'deki akrabalarının yanına gittiğini ifade eden Tolga Torşahin "Kayasuyu köyü Zeynepli Mahallesi'nde yaklaşık 4 aydır su sorunu çekiyoruz. Komşularımızda artezyen suyu olan evlerimizden getiriyoruz. Biz defalarca bunu dile getirmemize rağmen hiçbir şekilde bizle iletişime geçilmedi. Bayramda kıyafetlerimizi Kadirli'deki akrabalarımıza götürüyoruz. Sürekli susuzluk çekiyoruz. Evimizde damla su yok. Banyo yapamıyoruz, Kadirli'deki yakınlarımızın oraya gidiyoruz banyo yapmak için. Bidon bidon şişelerde su getiriyoruz oradan. Biz artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Yetkililerden biz bunu bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tankerden su doldurulması

Vatandaş Baki Ekti

Vatandaş Bahri Büyükeryılmaz

Vatandaş Güllü Kıraç

Vatandaş Tolga Torşahin

ANKA / Yerel