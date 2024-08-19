Kadirli'de deprem sonrası yıkılacak binaya tepki

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 16 dairelik "hafif hasarlı" binanın bir kişinin itirazı sonucu "orta hasara" dönüştürülerek yıkılacak olmasına ev sahipleri tepki gösterdi. 19 bloktan sadece bir blokta "orta hasar" tespit edilmesine itiraz eden ev sahipleri mahkemede haklarını arıyor. Ev sahiplerinden Ahmet Demirci "Bizim binamız sağlam. Bizim binamızda çizik dahi yok. Orta hasarlı olmasını değil biz hafif hasarlı olmasını bile kabullenemiyoruz binamızın aslında. Biz tekrar incelenme yapılmasını istiyoruz binamızdan. Eğer bina gerçekten çürükse yıkılsın" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeni Mahalle'de 19 bloktan oluşan CANSUM 5 sitesindeki J Blok önce "hafif hasarlı" olarak tespit edilip, ardından başka bir tespitle "orta hasarlı" denilerek yıkılmak istenmesine apartman sakinleri tepki gösterdi.

"Tekrar inceleme yapılmasını istiyoruz"

Ahmet Demirci, şöyle konuştu:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde bizim J Blok incelendi 'hafif hasarlı' olarak tespit edildi ve e-devlete düştü. Bina sahiplerinden birisi bu binada dahi oturmadığı halde itiraz ediyor, itirazdan sonra gelen mühendis bir resim çekiyor ve orta hasar kararı veriyor. Bu arada biz hafif hasarlı olduğundan dolayı binada bazı tadilatlar yaptık. O arada da hakim bey keşife geldi, o resim çekilen yeri o an için bulamadık. Fakat daha sonra o resim çekilen yeri bizzat bulduk eşleştirdik. Bunu da mahkemeye bildirdik tekrar ikinci keşfini istedik fakat hakim ikinci keşfe gelmeden karar verdi. Orta hasarlı olarak kaldı. Bizde bunu üst mahkemeye taşıdık. Bizim binamız sağlam. Bizim binamızda çizik dahi yok. Orta hasarlı olmasını değil biz hafif hasarlı olmasını bile kabullenemiyoruz binamızın aslında. Biz tekrar incelenme yapılmasını istiyoruz binamızdan. Eğer bina çürükse yıkılsın, gerçekten çürükse yıkılsın ama çürükte değilse yazık değil mi? Devlete de yazık, bize de yazık. Bir daire almak kolay mı? Biz bu daireleri alana kadar neler çektik."

"Evimizi kaybetmek istemiyoruz"

Savaş Hekimoğlu ise "Emek edip almış olduğumuz bir dairemiz var başkada bir evimiz yok. Yaklaşık 16 arkadaşımızın da aynı şekilde bizim gibi tek bir daireleri var gidecek herhangi bir yerleri de yok. Ufacık bir çizik çatlak bile demiyorum çizikten dolayı evimiz orta hasarlı gözüküyor. ve derdimizi bir türlü anlatamıyoruz. Şimdi burda 16 tane dairede insan var bunlar nereye gidecek? Nerde kalacak? Nasıl edecek? Herkesin durumu belli. Zar zor bir ev almış onuda bir çizikten dolayı kaybetmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Hürü Keskin de "Binamızın yıkılmasını istemiyorum. Ben burada kiracıyım ama ev sahiplerine üzülüyorum. Asla ve asla binamızın yıkılmasını istemiyorum" dedi.