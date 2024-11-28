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Kadirli'de Bıçaklı Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Kadirli'de dün akşam meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat 21.45 sularında Şehit Halis Şişman Mahallesi Adana yolunda sebebi henüz bilinmeyen bir kavgada 3 kişinin kovaladığı 32 yaşındaki Mustafa Güler bıçaklandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.Ş. ile yanındaki 3 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadirli'de Bıçaklı Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Yerel
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