Kadirli'de 8 Yaşındaki Öğrencinin Öğretmeni Tarafından Darbedildiği İddiası Karakola Taşındı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki bir çocuğun öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Kızına darp raporu alan baba Battal Tatlıoğlu, öğretmen A.K.'den şikayetçi oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Suat Topçu İlkokulu ikincisi sınıf öğrencisi çocuğunun öğretmeni tarafından darbedildiğini ileri süren baba Battal Tatlıoğlu, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çocuğunun yüzüne ve omuzuna yumruk atıldığını iddia eden Battal Tatlıoğlu şöyle konuştu :

"Bugün kızımın okulunda, öğretmeni tarafından darbedildiğini duydum. Kızım eve geldiğinde sırtına baktım 'belim ağrıyor baba' dedi, hemen acil servise götürdüm. Oradan doktorlar tarafından darp raporu aldım. Polis karakoluna geldim şikayetçi oldum. Küçücük kıza vurulur mu? Öğretmenin cezasını almasını istiyorum. Çocuğun yüzüne ve omuzuna vurmuş iki defa yumruk atmış. Olay şöyle, müdüre hanım beden eğitimi öğretmenine çocuklardan birkaç tanesini çağır video çekeceğiz demiş, kızım da orada olduğu için o da gitmiş. Tekrar sınıfa döndüğünde öğretmeni 'neden gidiyorsunuz' diyerekten kızımın beline ve yüzüne defalarca vurmuş. Bu şekilde olmuş olay. Ben çocuğumdan zaten 3 üç aydır ayrıyım dışarıda operatör olarak çalışıyordum, duyunca şok oldum canım sıkıldı. Suç duyurusunda bulundum yeter ki bir an önce bu öğretmenin hakkında gerekli işlemler yapılsın."