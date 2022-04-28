Erzincan'da Terzibaba Camii başta olmak üzere diğer camilerde de Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı.

Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır evlerine kapanan vatandaşlar, bu yıl Ramazan ayında ve özellikle mübarek Kadir Gecesi'nde camilerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Yüzlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Erzincan'da Terzibaba Camii'ne koştu.

Camilerde toplu namaz kılmanın özlemini çeken vatandaşlar, iftar sonrası Terzibaba Camii başta olmak üzere kentte bulunan diğer camilere akın etti.

Kadir Gecesi Programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okuması ile başladı. Birbirinden güzel ilahilerin de söylendiği programda vatandaşlar duygu doku anlar yaşadı.

İl Müftüsü Burhan Çakır'ın sohbetiyle, kılınan yatsı ve teravih namazı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, kaside, Tesbih namazı ve duaların ilahi makama arzedildiği bin aydan hayırlı Kadir Gecesinde Terzibaba Cami dolup taştı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel