Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti

ELAZIĞ - İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nde Elazığlılar başta İzzetpaşa Cami olmak üzere şehir genelindeki camilere akın etti. Kılınan namazın ardından ellerini semaya açan 7'den 70'e binlerce vatandaş dualar etti. Bazı camilerde yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı.

Kadir gecesine ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını dile getiren vatandaşlardan Muhammed Karabulut, " Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizin tüm İslam alemine hayır ve bereket getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugünlere bizi kavuşturan rabbimize hamdolsun. Birlik ve beraberlik içerisinde İslam dinini yaşıyoruz. İslam aleminin de şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bizi bugünlere kavuşturan rabbimize tekrardan şükürler olsun. Her daim bu atmosferi yaşamak ayrı bir kıvanç, mutluluk. Ramazan'da bütün geceler özel ama böyle özel bir gecede ayrı bir güzellik yaşıyoruz" dedi.

Camiye gelen bir çok vatandaş da birlik ve beraberlik mesajı vererek kadir gecesini idrak ettiklerini kaydetti.