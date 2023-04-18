Kadir Gecesi'nde Binlerce Esenyurtlu Aynı Sofrada Buluştu

Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir mahallede iftar programları düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi’nde de binlerce Esenyurtluyu aynı sofrada buluşturdu.

Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir mahallede iftar programları düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi'nde de binlerce Esenyurtluyu aynı sofrada buluşturdu.

Esenyurtlular, Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sofrada bir araya geldi. Programa katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hoş geldiniz, sefalar geldiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki Esenyurtluyuz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah bizi namerde muhtaç etmesin. Ailemizin karşısına boynu büküp göndermesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz daim olsun. İnşallah hep beraber güzel günler yaşayacağız. Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bugün Kadir Gecesi, Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Güzel günlerde buluşmak üzere Hayırlı Ramazanlar diliyorum."

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için Esenyurt genelindeki camiler de belediye ekipleri tarafından temizlenerek, gül suyu ile yıkandı. Ardından Esenyurt Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri teravih namazı çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.