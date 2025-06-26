Kadir Algın Gölbaşı Kaymakamı Oldu

Kadir Algın Gölbaşı Kaymakamı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine yeni kaymakam olarak Kadir Algın atandı. 1989 doğumlu Algın, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Gölbaşı Kaymakamlığına atanan ilk kaymakam olarak 25 Haziran 2025 tarihinde görevine başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığına Kadir Algın atandı.

28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Gölbaşı ilçesine atanan Kaymakam Kadir Algın, 25 Haziran 2025 tarihinde görevine başladı.

Kaymakam Kadir Algın 1989 yılında İzmir'in Gümüldür ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gümüldür ve Menderes'te, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Bir süre özel sektörde çalışan Algın, İçişleri Bakanlığı'nın 105. dönem kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra, Manisa Valiliğinde il stajı, Balıkesir'de ve Yozgat'ta Kaymakam refikliği; Afyonkarahisar'da ise kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Bir yıl süre ile İspanya/Madrid Complutense Üniversitesinde dil eğitimi alan Kadir Algın, aynı süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiği'nde dış temsilcilik stajını yaptı.

105. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Kaymakam Algın, Gürün Kaymakamlığı, Hafik Kaymakamlığı, Sivas vali yardımcılığı, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kelkit kaymakamlığı görevlerini tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanlığının 2025/205 kararnamesi ile Gölbaşı ilçesine atandı. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilen Algın, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Okullarda velileri ekonomik olarak zorlayan uygulama tarih oluyor

Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi

Fotoğraf komşuyu rahatsız etti! Trump'tan Erdoğan'ın 3 talebine onay
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürültüsünden şikayetçi oldukları komşularının kapısına bomba yerleştirdiler

Gürültücü komşudan kan donduran bir planla kurtuldular
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray'a transfer

Şampiyonluğun ardından Galatasaray'a transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.