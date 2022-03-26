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Kadınların ürettiği ürünler zincir markette satılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadınların ürettiği ürünler zincir markette satılacak

Afyonkarahisar Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde üretilen dekoratif ürünler, süs eşyaları ve sukulentler Türkiye'nin en önemli zincir marketlerinden birinde satılacak.

Afyonkarahisar Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde üretilen dekoratif ürünler, süs eşyaları ve sukulentler Türkiye'nin en önemli zincir marketlerinden birinde satılacak.

Vali Gökmen Çiçek, Kaymakam Mücahit Öztürk ve zincir marketin direktörü üretilen ürünleri yerinde gördü. Çobanlar Kadın Kültür Kooperatifi'ni ziyaret eden heyet kooperatifte üretilen dekoratif ürünler, süs eşyaları ve sukulentleri inceledi. Konuyla ilgili Çobanlar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kooperatifte üretilen ürünlerin zincir markette satılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kadınların ürettiği ürünler zincir markette satılacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Yerel, Haberler

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