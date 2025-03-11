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Kadınların Melodisi Projesi İle Dayanışma Artıyor

Kadınların Melodisi Projesi İle Dayanışma Artıyor
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Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, ihtiyaç sahibi kadınlara bebek bezi ve hasta bezi dağıtarak 'Kadınlarımızın Melodisi' Projesi'ni hayata geçirdi. Dernek Başkanı Gülnar Karagöl, toplumsal dayanışmanın artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, "Kadınlarımızın Melodisi" Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi kadınlara bebek bezi ve hasta bezi dağıttı. Dernek Başkanı Gülnar Karagöl, toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini ve projenin büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Aile Yılı kapsamında "Kadınlarımızın Melodisi" Projesini hayata geçirdi. Dernek Başkanı Gülnar Karagöl liderliğinde gerçekleştirilen projeyle, ihtiyaç sahibi kadınlara bebek bezi ve hasta bezi dağıtımı yapıldı. Karagöl, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ekonomik destekle de sürmesi gerektiğini belirterek, daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Karagöl, projenin desteklerle büyümeye devam edeceğini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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