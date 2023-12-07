Kadınların Cumhuriyet tarihindeki yerine vurgu yapıldı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümü nedeniyle Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi'nce düzenlenen etkinlikte, kadınların Cumhuriyet tarihindeki yerine ve temsilde eşitlik ilkesinin önemine vurgu yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede, kadına karşı şiddete karşı sahnelenen Maganda K isimli kısa oyun da sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümü nedeniyle Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi'nce düzenlenen etkinlikte, kadınların Cumhuriyet tarihindeki yerine ve temsilde eşitlik ilkesinin önemine vurgu yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede, kadına karşı şiddete karşı sahnelenen Maganda K isimli kısa oyun da sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yılı Narlıdere'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte şiddet olaylarına tepki gösterilirken, kadınların Cumhuriyet tarihindeki yerine ve temsilde eşitlik ilkesinin önemine vurgu yapıldı.

ŞİDDETE KARŞI TEPKİ

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gecede, Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, Şaziment Duran'ın yazıp yönettiği, makyözlüğünü Özlem Çıldam'ın yaptığı 'Maganda K' oyunuyla kadına şiddete karşı tepkisini dile getirdi. Songül Serin ve Volkan Türker'in seslendirdiği eserlerle renklenen oyunun sonunda pankartlarla sahneye çıkan oyuncular, kadına yönelik şiddete karşı 'birlikteyiz' mesajı verdi. Şair Kader Altutan ve Aysel Dere Kaygusuz'un şiirleri ile sahne aldığı gecede, Anacan Nurhan Aldemir de bağlamasıyla kulakların pasını sildi.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, kadınların hak ve hürriyetlerin geliştirilmesinde 5 Aralık 1934 tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade ederek, "Meclisimiz, bundan 89 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm dünyaya örnek oldu. İnanıyoruz ki kadınlar iş hayatında ve siyasi yaşamda daha da iyi yerlere gelecekler. Ülkemizi, çocuklarımızı geleceğe taşıyacaklar. Bu anlamlı geceye emek veren herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.