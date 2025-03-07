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Kadınların Çalışma Hayatındaki Sorunlarına Dikkat Çekildi

Kadınların Çalışma Hayatındaki Sorunlarına Dikkat Çekildi
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ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların iş hayatındaki karşılaştığı sorunları vurguladı. Eşit işe eşit ücret talebi ve kadınlara yönelik şiddet, ayrımcılık gibi konuların altı çizildi.

Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (ÖZ İPLİK-İŞ) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların günce çalışma hayatındaki sorunlarının yer aldığı açıklama yayımlandı.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Kadın Komitesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Kadınların hak, eşitlik ve adalet mücadelesinin simgesi olduğuna vurgu yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün yalnızca bir kutlama olmadığı, tarihin en büyük emek direnişlerinden birinin yıldönümü olduğu da belirtilen açıklamada, "1857'de tekstil işçisi kadınların başlattığı isyanın ruhu, bugün hala dünyanın dört bir yanında yankılanıyor. Öz İplik İş Sendikası olarak, 40 binden fazla üyemizle ve 15 bin kadın işçimizi temsilen, kadın emekçilerin sesini yükseltmeye, eşitlik ve adalet mücadelesine öncülük etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kadınlar için güvencesizlik, şiddet ve ayrımcılık devam ediyor

Kadın işçilerin, özellikle tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinde düşük ücretler, güvencesiz çalışma şartları ve kayıt dışı istihdamın ağır yüküyle mücadele ettiği de vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eşit işe eşit ücret talebi hala yankılanıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımlarının önündeki engeller hala devam ediyor. Şiddet, taciz ve mobbing iş yerlerinde varlığını sürdürüyor. Kadınlar iş güvencesinden ve sosyal haklardan yoksun bırakılıyor. Çalışma hayatında kadınların karşılaştığı engeller yalnızca ekonomik değil; toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yasal boşluklar ve karar mekanizmalarındaki eksiklikler de kadınları geride bırakıyor."

Ayrıca kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde en yaygın ve en az cezalandırılan suçlardan biri olmaya devam ettiği belirtilerek, iş yerlerinde, sokakta, evde; kadınların fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kaldığı dile getirildi.

Öz İplik İş Sendikası olarak, kadınların güvenli ve şiddetten arınmış bir çalışma ortamına sahip olması için mücadele verdiklerinin de altı çizilen açıklamada, "ILO 190 Sayılı Sözleşme'nin etkin şekilde uygulanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadına yönelik şiddet ve tacizi önlemeye yönelik projelerimizle kadın işçileri koruyoruz. Kadın liderlerin yetişmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ve kadın istihdamının artırılması için somut adımlar atıyoruz. Öz İplik İş Sendikası, kadın işçilerin en büyük güvencesidir. Kadınların sendikal örgütlülüğünü güçlendirmek, sadece iş yerlerinde değil, toplumun her alanında kadınların eşit ve adil bir yaşam sürebilmesini sağlamak için mücadelemiz sürecektir. 8 Mart, yalnızca bir anma günü değil; kadın emeğinin, kadın iradesinin ve kadın dayanışmasının en güçlü çığlığıdır. Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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