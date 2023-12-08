Kadınlardan pastacılık kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi, kadınlara yönelik açtığı pastacılık kursunda, pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerinin püf noktalarıyla ilgili bilgiler veriyor. Şehitkamilli kadınlar, pasta yapımındaki püf noktaları kendileri için açılan pastacılık kursunda öğreniyor.

Şehitkamil Belediyesi, ev kadınlarının daha lezzetli pastalar yapabilmeleri için temel pastacılık kursu eğitimlerini bu yıl da sürdürüyor. Şehitkamilli hanımlar, pasta yapımındaki püf noktaları kendileri için açılan pastacılık kursunda öğreniyor. Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde açılan pastacılık kursu, ev kadınlarının daha lezzetli pastalar yapabilmelerine imkan sağlıyor. Ev kadınları, pasta yapımında önemli püf noktaları, eğitmenlerden uygulamalı olarak öğrenme fırsatı elde ediyor. Bir yandan lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla daha fazla sosyalleşebilme olanağı buluyor.

"Kursiyerlerimize her türlü hamur işlerini öğretmeye çalışıyoruz"

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Pastacılık Kursu Eğitmeni Tuba Tunalı, açılan kursa yoğun talep olduğunu dile getirdi. Yoğun talebe karşılık vermek için özveriyle çalıştıklarını kaydeden Tuba Tunalı, "Pastacılık adına her türlü etkinliği Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde yapıyoruz. Haftanın 5 günü eğitim veriyoruz. 5 grup halinde 120 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz buradaki ortamdan çok memnun. Kursa çok fazla talep var. Talebe karşılık vermeye çalışıyoruz. Burada kursiyerlerimize pastanın inceliklerini ve püf noktalarını öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz; pasta, kurabiye ve diğer hamur işlerini öğrenip, ilerde meslek sahibi olmak için bizleri tercih ediyorlar. Bizler de eğitmenler olarak, elimizden geldiğince kursiyerlerimize her türlü hamur işlerini en ufak detaylarına kadar öğretmeye çalışıyoruz. Kursumuza katılmak isteyen tüm hanımlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kursta, çok güzel bir ekip çalışması yapılıyor"

Yeni şeyler öğrenmek amacıyla kursa başladığını belirten kursiyer Derya Salar, "Ev kadınıyım. Boş zamanlarımızı değerlendirmek, yeni bir şeyler öğrenmek için bu kursa katıldım. Kursta, çok güzel bir ekip çalışması yapılıyor. Pasta yapmayı hepimiz biliyoruz ama burada püf noktalar öğreniyoruz. Evdeki, çok farklı malzemeleri nasıl değerlendirebileceğimizi öğreniyoruz. Bu durumdan çocuklarım ve eşim çok memnun. Ben de çok memnunum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocamız, bize pasta yapmayı çok güzel şekilde anlatıyor. Kursa sonuna kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP