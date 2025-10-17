Kadınlara Yönelik Madde Bağımlılığı Eğitimi Elazığ'da Düzenlendi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Elazığ Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği ile "Kadınlara Yönelik Madde Bağımlılığı Eğitimi düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimler çerçevesinde Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında; İl Müdürlüğü ve Elazığ Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği ile "Kadınlara Yönelik Madde Bağımlılığı Eğitimi düzenlendi. Eğitimler de madde bağımlılığı hakkında bilgiler verilirken, eğitmenler tarafından sunum yapıldı.

Eğitimlerin süreceği öğrenildi. - ELAZIĞ