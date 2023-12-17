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Kadınlar Yöresel Lezzetler İşleyerek Hem Para Kazanıyor Hem de İlçenin Lezzetlerini Tanıtıyor

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kurulan Çağlayan Kadın Kooperatifi'nde kadınlar yöresel lezzetleri işleyerek ekonomiye katkı sağlıyor ve ilçenin tanıtımına yardımcı oluyorlar.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kadınlar yöresel lezzetleri işleyerek hem para kazanıyorlar hem de ilçenin lezzetlerini tanıtıyorlar.

Bünyan ilçesinde kurulan ve 7 üyesi bulunan Çağlayan Kadın Kooperatifi'nde kadınlar sosyal olarak beceri kazandı. Vali Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla açılan kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar, gilaboru gibi ilçenin yöresel ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor. Ayrıca, ilçede bulunan doğal güzellikleri de tablo haline getiren kadınlar, ilçenin tanıtımında da rol oynuyor. Çalışmak isteyen kadınları kooperatiflerine beklediklerini kaydeden Çağlayan Kadın Kooperatifi Başkanı Şükran Kök, "Kooperatifimizde gıda üzerine çalışıyoruz. İlçemize has gilaborumuzu bahçeden toplayarak satıyoruz. Unlu mamuller üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kooperatifimizde gıdanın her türlüsü var. 7 üyemizle beraber el birliği yaparak çalışmaya hazırız. Kooperatifler kadınlara çok güzellikler kattı. Sosyal amaçlı eğitimlere katılıyoruz. Ekonomik olarak da kendi paramızı kazanarak ailemize katkı de bulunuyoruz. Bütün kadınları kooperatifimize bekliyoruz. Hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak kendilerini geliştirsinler. İlla ki bir bayanın becerisi vardır. Kapımız herkese açık" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz dünyaya açılmak"

Kendi ürünleri ile dünyaya açılmak istediklerinin altını çizen Kök, "Çok büyük hedeflerimiz var. Ürettiğimiz ürünler ile dünyaya açılmak istiyoruz. Kendi paketlerimizle kendi etiketlerimizle Bünyan'ımızın adını bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Bize destek veren Valimize çok teşekkür ederiz. Hem ekonomik hem sosyal hem de eğitim olarak bizde çok emeği var. Kendisinden Allah razı olsun. Çok büyük emek verdi" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Çağlayan Kayseri Haberler

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