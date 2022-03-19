Kadınlar ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleriyle zafer coşkusu yaşadı

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde her yaştan Mersinli, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünün coşkusunu yaşadı. Palm City AVM'de düzenlenen atölye etkinliğine katılan vatandaşlar, Atatürk temalı ahşap boyama çalışmaları yaparken, minikler de Etkinlik ve Sanat Merkezinde bayrak yapımı ve çeşitli etkinliklerle zaferi kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve kentteki çocuklar için tüm yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenen Etkinlik ve Sanat Merkezinde, Yusuf Bayık İlkokulundan gelen 40 öğrenci ağırlandı. Öğrenciler, Çanakkale Zaferi dolayısıyla kırmızı boyalarla boyadıkları ellerini büyük bir kağıda basarak Türk bayrağı resmi yaptı. Çocuklar ardından oyunlar oynadı, şarkılar söyleyerek dans etti.

Vatandaşlar atölye etkinliğinde buluştu

Öte yandan, Palm City AVM'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk temalı ahşap boyama atölyesi gerçekleştirildi. Özellikle kadınların katıldığı etkinlikte, içine kitap konulabilecek Atatürk resimli bir kutu çalışması yapıldı.

Mezitli Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Badegül Yantaş, günün anlam ve önemine uygun ahşap boyama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz ve Palm City'e gelen vatandaşlarla birlikte bir etkinlik yaptık. Bugünün anlamına uygun Atatürk temalı kitap kutusu yaptık. Ahşap boyama yapıyoruz. Üzerine Atatürk resmi yapıştırıp kitap kutusu yapıyoruz. Bugünün anlamına uygun olsun diye bu şekilde seçtik. Atatürk temalı olduğu için her yerde güzel bir şekilde kullanabiliriz" dedi.

"Evimizin başköşesine koyacağız"

Atölyeye katılan vatandaşlardan Nimet Gök de böyle bir atölye çalışmasına ilk kez katıldığını ifade ederek, "Burada, Atatürk temasıyla günün anlam ve önemi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kitap kutusu olarak kullanacağız. İçine kitaplarımızı koyup evimizin başköşesine koyarak kullanacağız" diye konuştu. - MERSİN