Kadınlar Piknikte Tilkiye Kadayıf Dolması İkram Etti

Erzurum'da piknik yapan kadınlar, yanlarına kadar gelen bir tilkiye kadayıf dolması yedirdi. Yaban hayatının kentleşme ile birlikte alıştığımız görüntüleri sergilediği anlar cep telefonlarına kaydedildi.

Erzurum'da piknik yapan kadınlar yanlarına kadar gelen ve yiyecek arayan tilkiye kadayıf dolması yedirdi.

Son yıllarda kentleşmenin etkisi ile tehlike altına giren yaban hayatı artık alıştığımız görüntüleri de beraberinde getiriyor. Erzurum'da bir parkta piknik yapan kadınlar yanlarına kadar gelen bir tilkiye kadayıf dolması ikram etti. Yiyecek aramaya çıkan tilki kadınların verdiği kadayıf dolmasını yedikten sonra gözlerden kayboldu. Piknik yapan kadınlar bu anları cep telefonları ile kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
